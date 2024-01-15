Алкоголь и сигареты подорожали в Украине: как изменились цены за 2023 год
Фото: алкоголь и сигареты дорожают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на алкоголь и сигареты в 2023 году. Однако подорожание было не таким значительным, как в 2022 году.
По данным статистического ведомства в декабре 2023 года:
- водка подорожала на 1,1% до 118,3 гривен за бутылку 0,5 литра,
- вина столовые украинских марок подорожали на 14,1% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра,
- пиво подорожало на 11,4% до 31,8 гривен за бутылку 0,5 литра,
- сигареты премиум-класса подорожали на 16,4% до 96,2 гривен за пачку.
Инфляция в Украине
Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.
Общая инфляция в Украине в 2022 году составила 26,6%. По данным Госстата, в 2022 году:
- водка подорожала на 24,2% до 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра,
- вина столовые украинских марок подорожали на 36,5% до 95,6 гривен за бутылку 0,7 литра,
- пиво подорожало на 48,6% до 28,5 гривен за бутылку 0,5 литра,
- сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% до 82,6 гривен за пачку.