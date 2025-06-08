Алькарас здолав Сіннера у найепічнішому фіналі "Ролан Гаррос": матч-трилер тривав понад 5 годин

"Ролан Гаррос"-2025, фінал

Яннік Сіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 6:4, 7:6, 4:6, 6:7, 6:7

Стартова потужність Сіннера

Це був не просто фінальний поєдинок двох найкращих тенісистів планети, що перетворився на справжній шедевр. Принциповість протистояння була й у тому, що ніхто з них ще не знав поразок у фіналах Grand Slam. Тепер хтось мав програти вперше.

Італієць стартував потужно – впевнено діяв у розіграшах, змушуючи суперника помилятися. У першому сеті Сіннер чітко реалізував перевагу і повів у рахунку. У другому - Алькарас довго не міг знайти свою гру. Однак у найпотрібніший момент повернувся до боротьби – і хоч сет завершився тай-брейком, Сіннер знову був сильнішим.

Алькарас: камбек чемпіона

І лише після цього іспанець заграв у своєму звичному стилі – агресивно, з динамікою та фірмовими ударами. У третьому сеті Алькарас спершу програв подачу, але потім двічі поспіль відібрав гейми у Сіннера.

Четвертий сет міг стати вирішальним – Сіннер мав три матч-боли, але іспанець не просто відіграв усі, а ще й перевів гру в тай-брейк, де й переміг. Доля титулу мала вирішитися у п'ятій партії.

Драма п'ятого сету

Вирішальний сет – це вже була справжня драма. Сіннер не зміг реалізувати шанс на брейк у важливий момент, і, здавалося, зламався психологічно. Але потім італієць прокинувся. Він вирвав брейк неймовірним розіграшем біля сітки та повернув інтригу.

Та все вирішив чемпіонський тай-брейк. І тут Алькарас не залишив шансів супернику: виграв – 10:2, продемонструвавши абсолютно чемпіонський характер. У підсумку – перемога у матчі, що тривав 5 годин 31 хвилину. Це рекорд фіналів "Ролан Гаррос".

Досягнення Алькараса

22-річний іспанець захистив титул чемпіона "Ролан Гаррос". Ця перемога стала для нього п'ятою на рівні грендслемів.

Вперше чемпіонство на мейджорі Алькарас здобув у 2022 році на US Open, також тріумфував на Вімблдоні у 2023 і 2024 роках та у Парижі – в минулому році. При цьому іспанець ще жодного разу не програвав у фіналах головних турнірів.

Алькарас відстояв титул чемпіона "Ролан Гаррос" (фото: x.com/rolandgarros)