Гофф з камбеком перемогла Собленко у фіналі та вперше тріумфувала на "Ролан Гаррос"
Американка Коко Гофф стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції-2025, завдавши в фіналі болючої поразки лідерці світового рейтингу – "нейтральці" з білоруським паспортом Аріні Соболенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
"Ролан Гаррос"-2025, фінал
Коко Гофф (США) – Аріна Соболенко – 6:7, 6:2, 6:4
Як проходив фінал
Перший сет виявився справжньою битвою. Соболенко почала активно – виграла чотири з перших п'яти геймів. Проте Гофф не здавалася – вона змогла перевести партію в тай-брейк. А у вкороченому геймі – відіграла два сетболи і навіть вийшла вперед, але поступилася після серії помилок.
Другий сет був повністю за Гофф. Американка за 35 хвилин виграла 6:2, взявши три подачі суперниці. Вона переважала суперницю о довгих розіграшах та за точністю ударів. Соболенко, натомість, допустила багато невимушених помилок.
У вирішальній третій партії Гофф першою зробила брейк і вийшла вперед – 3:1. Соболенко зуміла взяти два гейми поспіль, але в підсумку американка дотиснула суперницю, перемігши – 6:4. Усе фінальне протистояння на корті тривало 2 години та 40 хвилин.
Другий "мейджор" для Гофф
Це вже третій фінал на турнірах Великого шолома у кар'єрі Гофф. Раніше вона програла вирішальний матч "Ролан Гаррос"-2020 Ізі Свьонтек. А в 2023 році здобула свій перший титул, ставши чемпіонкою US Open.
Тепер американка має на своєму рахунку вже два "мейджори".
Що ж стосується Соболенко, то вона в 2025-му програла вже другий фінал грендслема. У лютому на Australian Open вона програла іншій представниці США – Медісон Кіз.
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