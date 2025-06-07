Гофф з камбеком перемогла Собленко у фіналі та вперше тріумфувала на "Ролан Гаррос"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

"Ролан Гаррос"-2025, фінал

Коко Гофф (США) – Аріна Соболенко – 6:7, 6:2, 6:4

Як проходив фінал

Перший сет виявився справжньою битвою. Соболенко почала активно – виграла чотири з перших п'яти геймів. Проте Гофф не здавалася – вона змогла перевести партію в тай-брейк. А у вкороченому геймі – відіграла два сетболи і навіть вийшла вперед, але поступилася після серії помилок.

Другий сет був повністю за Гофф. Американка за 35 хвилин виграла 6:2, взявши три подачі суперниці. Вона переважала суперницю о довгих розіграшах та за точністю ударів. Соболенко, натомість, допустила багато невимушених помилок.

У вирішальній третій партії Гофф першою зробила брейк і вийшла вперед – 3:1. Соболенко зуміла взяти два гейми поспіль, але в підсумку американка дотиснула суперницю, перемігши – 6:4. Усе фінальне протистояння на корті тривало 2 години та 40 хвилин.

Другий "мейджор" для Гофф

Це вже третій фінал на турнірах Великого шолома у кар'єрі Гофф. Раніше вона програла вирішальний матч "Ролан Гаррос"-2020 Ізі Свьонтек. А в 2023 році здобула свій перший титул, ставши чемпіонкою US Open.

Тепер американка має на своєму рахунку вже два "мейджори".

Що ж стосується Соболенко, то вона в 2025-му програла вже другий фінал грендслема. У лютому на Australian Open вона програла іншій представниці США – Медісон Кіз.