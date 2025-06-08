Алькарас одолел Синнера в самом эпическом финале "Ролан Гаррос": матч-триллер длился более 5 часов

"Ролан Гаррос"-2025, финал

Янник Синнер (Италия) - Карлос Алькарас (Испания) - 6:4, 7:6, 4:6, 6:7, 6:7

Стартовая мощь Синнера

Это был не просто финальный поединок двух лучших теннисистов планеты, превратившийся в настоящий шедевр. Принципиальность противостояния была и в том, что никто из них еще не знал поражений в финалах Grand Slam. Теперь кто-то должен был проиграть впервые.

Итальянец стартовал мощно - уверенно действовал в розыгрышах, заставляя соперника ошибаться. В первом сете Синнер четко реализовал преимущество и повел в счете. Во втором - Алькарас долго не мог найти свою игру. Однако в самый нужный момент вернулся к борьбе - и хоть сет завершился тай-брейком, Синнер снова был сильнее.

Алькарас: камбэк чемпиона

И только после этого испанец заиграл в своем привычном стиле - агрессивно, с динамикой и фирменными ударами. В третьем сете Алькарас сначала проиграл подачу, но затем дважды подряд отобрал геймы у Синнера.

Четвертый сет мог стать решающим - Синнер имел три матч-бола, но испанец не просто отыграл все, но и перевел игру в тай-брейк, где и победил. Судьба титула должна была решиться в пятой партии.

Драма пятого сета

Решающий сет - это уже была настоящая драма. Синнер не смог реализовать шанс на брейк в важный момент, и, казалось, сломался психологически. Но затем итальянец проснулся. Он вырвал брейк невероятным розыгрышем у сетки и вернул интригу.

Но все решил чемпионский тай-брейк. И здесь Алькарас не оставил шансов сопернику: выиграл - 10:2, продемонстрировав абсолютно чемпионский характер. В итоге - победа в матче, который длился 5 часов 31 минуту. Это рекорд финалов "Ролан Гаррос".

Достижения Алькараса

22-летний испанец защитил титул чемпиона "Ролан Гаррос". Эта победа стала для него пятой на уровне грендслемов.

Впервые чемпионство на мэйджорах Алькарас получил в 2022 году на US Open, также триумфовал на Уимблдоне в 2023 и 2024 годах и в Париже - в прошлом году. При этом испанец еще ни разу не проигрывал в финалах главных турниров.

Алькарас отстоял титул чемпиона "Ролан Гаррос" (фото: x.com/rolandgarros)