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Алькарас виграв у Зіннера чотиригодинний півфінал French Open

Париж, П'ятниця 07 червня 2024 19:51
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Алькарас виграв у Зіннера чотиригодинний півфінал French Open Фото: Карлос Алькарас уперше пробився у фінал ґрунтового "Гренд Слема" (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Іспанець Карлос Алькарас переграв італійського тенісиста Янніка Зіннера в 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/2 фіналу, чоловіки

Алькарас – Зіннер – 3:2 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3)

Італієць розпочав надпотужно, взявши чотири гейми зі старту. Іспанський тенісист спробував повернутися в гру, взявши подачу Зіннера в шостому геймі. Однак, той відразу ж відповів взаємністю і спокійно завершив сет.

Свій підхід Зіннер спробував втілити і в другій партії. Цього разу він узяв два очки в дебюті, але Алькарас знайшов протидію натиску опонента. Іспанець зумів виграти п'ять геймів поспіль і після невеликої паузи закрив сет на власну користь.

Нарешті третю партію суперники розпочали на рівних. Ключовими стали четвертий та шостий гейми. Саме тоді Зіннер узяв подачі Алькараса та отримав стратегічну перевагу. Її італійський тенісист зумів реалізувати та знову вирвався вперед у рахунку.

Найконкурентнішим став четвертий сет. Іспанець з італійцем уперто йшли нога в ногу, зосередившись на власних подачах. Здавалося, що тай-брейк буде неминучим. Тим несподіванішим став ривок Алькараса, який у десятому геймі несподівано взяв подачу Зіннера та перевів матч у п'яту партію.

Хазяйновито іспанський тенісист розпочав і вирішальний сет. Із брейком він швидко відірвався в рахунку (3:0). Італієць намагався чинити опір до останнього, але вже в дев'ятому геймі Алькарас вийшов подавати на поєдинок. І з третьої спроби реалізував матчбол.

До слова, раніше Костюк у дуеті з румункою Русе програла півфінал парного розряду French Open.

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