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"Ролан Гаррос": Костюк програла парний півфінал сенсації одиночного розряду

Париж, П'ятниця 07 червня 2024 18:01
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"Ролан Гаррос": Костюк програла парний півфінал сенсації одиночного розряду Фото: Марта Костюк не змогла вперше вийти у фінал мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк у дуеті з румункою Єленою Габріелою Русе програла італійській парі Сари Еррані та Ясміне Паоліні в 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/2 фіналу, парний розряд, жінки

Еррані/Паоліні – Костюк/Русе – 2:1 (1:6, 6:4, 6:1)

Перший сет промайнув блискавично. Після обміну виграними геймами на власних подачах українсько-румунська пара повністю заволоділа ініціативою. Костюк та Русе взяли аж шість геймів поспіль і закрили партію всього за 27 хвилин.

Значно тривалішим виявився другий сет. Кожне очко обом дуетам давалося нелегко. Зокрема, в четвертому геймі Еррані з Паоліні 9 (!) разів завадили опоненткам оформити брейк, але з десятої спроби українка з румункою досягли свого. Утім, радість Костюк і Русе була недовгою. Італійки оформили ще два брейки та зрівняли рахунок.

А ось на третю партію сил в українсько-румунського дуету не залишилося зовсім. Вони спромоглися набрати лише один пункт і подарували Паоліні другу путівку до фіналу в Парижі. Тепер італійка претендуватиме на титули і в одиночному, і в парному розрядах.

Натомість Костюк повторила найбільше досягнення на мейджорах. Торік вона дійшла до парного півфіналу Australian Open. Тим часом в одиночних виступах вона цьогоріч дійшла до чвертьфіналу в Мельбурні.

До слова, раніше пригадали найяскравіші виступи українців на "Ролан Гарросі".

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