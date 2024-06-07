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Алькарас выиграл у Зиннера четырехчасовой полуфинал French Open

Париж, Пятница 07 июня 2024 19:51
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Алькарас выиграл у Зиннера четырехчасовой полуфинал French Open Фото: Карлос Алькарас впервые пробился в финал "Гренд Слэма" (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Испанец Карлос Алькарас обыграл итальянского теннисиста Янника Зиннера в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/2 финала, мужчины

Алькарас – Зиннер – 3:2 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3)

Итальянец начал сверхмощно, взяв четыре гейма со старта. Испанский теннисист попытался вернуться в игру, взяв подачу Зиннера в шестом гейме. Однако тот сразу же ответил взаимностью и спокойно завершил сет.

Свой подход Зиннер попытался реализовать и во второй партии. В этот раз он взял два очка в дебюте, но Алькарас нашел противодействие натиску оппонента. Испанец сумел выиграть пять геймов подряд и после небольшой паузы закрыл сет в собственную пользу.

Наконец третью партию соперники начали на равных. Ключевыми стали четвертый и шестой геймы. Именно тогда Зиннер взял подачи Алькараса и получил стратегическое преимущество. Ее итальянский теннисист сумел реализовать и снова вырвался вперед в счете.

Самым конкурентным стал четвертый сет. Испанец с итальянцем упорно шли нога в ногу, сосредоточившись на своих подачах. Казалось, что тай-брейк будет неизбежен. Тем более неожиданным стал рывок Алькараса, который в десятом гейме неожиданно взял подачу Зиннера и перевел матч в пятую партию.

По-хазяйски испанский теннисист начал и решающий сет. С брейком он быстро оторвался в счете (3:0). Итальянец пытался сопротивляться до последнего, но уже в девятом гейме Алькарас вышел подавать на поединок. И с третьей попытки реализовал матчбол.

К слову, ранее Костюк в дуэте с румынкой Русе проиграла полуфинал парного разряда French Open.

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