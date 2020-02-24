ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Alitalia поверне пасажирів із заблокованого на Маврикії рейсу через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 16:13
Alitalia поверне пасажирів із заблокованого на Маврикії рейсу через коронавірус
Ілюстративне фото (dreamstime.com)

Alitalia готує до негайного повернення на батьківщину 40 пасажирів

Італійська авіакомпанія Alitalia поверне пасажирів із заблокованого на Маврикії рейсу через загрозу поширення нового типу коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Повідомляється, що Alitalia готує до негайного повернення на батьківщину 40 пасажирів рейсу.

Нагадаємо, пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія у зв'язку з загрозою поширення коронавіруса. Так, влада Маврикія заявила, що в'їзд у країну можливий тільки у разі, якщо пасажири погодяться пройти карантин у лікарнях у столиці країни. Після первинного огляду місцева влада вирішила залишити на борту літака лише близько 70 пасажирів з Ломбардії та Венето. Всі інші змогли зійти з літака без вимоги проходити карантин.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті розповсюдження коронавіруса в Італії кількість жертв від вірусу зросла до шести осіб. У державній лікарні Брешії померла жінка з Крему, яка була переведена туди вчора і отримала позитивний результат на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що через спалах коронавірусу в Італії поліція і медики почали пошуки "нульового пацієнта". Правоохоронці та співробітники медичних установ в оперативному режимі намагаються визначити, хто заніс коронавірус в Італію.

Кількість жертв коронавіруса в Італії стрімко зростає У Парижі через погане самопочуття туриста із Китаю заблокували відділок поліції
Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся