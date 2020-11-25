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Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана еще одного района в Карабахе

Автор: Игорь Литвиненко

Кельбаджарский район, прилегающий к Нагорному Карабаху, перешел под контроль Азербайджана. Из района вышли все войска Армении.

Об этом в обращении к народу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кельбаджарский район находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.

"Сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником", - заявил Алиев.

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Изначально Кельбаджарский район должен был перейти под контроль Азербайджана до 15 ноября, однако из-за загруженности единственной дороги Армения попросила отсрочить вывод войск до 25 ноября.

Напомним, в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 ноября в рамках мирного соглашения под контроль Азербайджана перешел Агдамский район, который граничит с Нагорным Карабахом.

Также сообщалось, что Азербайджан ввел комендантский час на занятых в ходе войны в Нагорном Карабахе территориях.

Кроме этого сообщалось, что жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов в Нагорном Карабахе перед тем, как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины и другие постройки.

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