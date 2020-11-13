Азербайджан ввел комендантский час на занятых территориях Карабаха

Фото: война в Нагорном Карабахе (8facebook nkrmil)

Азербайджан ввел комендантский час на занятых в ходе войны в Нагорном Карабахе территориях. В частности, он будет действовать в Шуше и Гадруте.

Об этом сообщает местный портал trend.az.

Сообщается, что в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана отделения полиции будут осуществлять особое управление в каждом районе в качестве военных комендатур.

На сегодня персонал Шушинского райотдела полиции передислоцировался в сам город. Кроме того, к несению службы приступили полицейские в Гадруте. С этого момента в данных населенных пунктах вводится режим комендантского часа.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов в Нагорном Карабахе перед тем, как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины и другие постройки. Эти районы по условиям мирного соглашения до конца ноября будут переданы Азербайджану.

Согласно договоренностям, в Карабахе размещается российская миротворческая миссия. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах