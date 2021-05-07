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Алієв оголосив Шушу в Карабасі культурною столицею Азербайджану

Новость на русском → Баку, П'ятниця 07 травня 2021 12:30
Алієв оголосив Шушу в Карабасі культурною столицею Азербайджану Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (flickr com worldeconomicforum)
Автор: РБК-Україна

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша, яке повернулося під контроль Баку в ході осінньої війни за Нагірний Карабах, культурною столицею країни. Дане рішення спрямоване на відновлення історичного вигляду Шуші.

Про це пише "Інтерфакс-Азербайджан".

"Подальше вдосконалення державного управління і правового регулювання в Шуші не тільки послужить відновленню і збереженню історико-культурної спадщини в місті, а й створить умови для його безперервного розвитку", - йдеться в сьогоднішньому розпорядженні Алієва.

Також уряду Азербайджану доручено вирішити питання, пов'язані з цим розпорядженням.

Нагадаємо, на початку листопада в ході стрімкої операції армії Азербайджану військовим Вірменії та формуванням невизнаного "Арцаха" довелося залишити Шушу. З 8 листопада 2020 року місто повністю перейшло під контроль Баку, паралельно бої тривали вже на відстані 2-3 кілометрів від столиці НКР Степанакерта.

За умовами мирної угоди Степанакерт і ще кілька районів Нагірного Карабаху контролюють російські миротворці. Інші кілька районів відразу перейшли під контроль Баку.

Детальніше про події осені 2020 року читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна в Нагірному Карабасі".

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