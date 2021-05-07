Алієв оголосив Шушу в Карабасі культурною столицею Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша, яке повернулося під контроль Баку в ході осінньої війни за Нагірний Карабах, культурною столицею країни. Дане рішення спрямоване на відновлення історичного вигляду Шуші.

Про це пише "Інтерфакс-Азербайджан".

"Подальше вдосконалення державного управління і правового регулювання в Шуші не тільки послужить відновленню і збереженню історико-культурної спадщини в місті, а й створить умови для його безперервного розвитку", - йдеться в сьогоднішньому розпорядженні Алієва. Також уряду Азербайджану доручено вирішити питання, пов'язані з цим розпорядженням.