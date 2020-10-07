Алиев назвал условие возвращения Азербайджана к переговорам

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния. При этом он добавил, что Конфликт в Нагорном Карабахе не должен выходить за пределы Азербайджана и Армении.

Об этом Алиев заявил в эфире "Первого канала".

При этом он подчеркнул, что конфликт не выходит даже на территорию Армении.

"Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть", - отметил Алиев.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился с 27 сентября 2020 года. Обе стороны заявляют о значительных потерях противника.

При этом ранее Ильхам Алиев заявил, что военные действия прекратятся после того, как армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана.

Кроме того, Алиев заявил, что Армения пытается втянуть в конфликт ОДКБ и европейские страны.

Добавим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие возможно, если Турция прекратит участвовать в конфликте на стороне Азербайджана.