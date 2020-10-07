Алієв назвав умову повернення Азербайджану до переговорів

Азербайджанський президент Ільхам Алієв заявив, що Баку повернеться за стіл переговорів з Вірменією, коли закінчиться фаза військового протистояння. При цьому він додав, що Конфлікт в Нагірному Карабаху не повинен виходити за межі Азербайджану і Вірменії.

Про це Алієв заявив в ефірі "Першого каналу".

При цьому він підкреслив, що конфлікт не виходить навіть на територію Вірменії.

"Попри артобстріли з вірменської території, ми по території Вірменії ніяких ударів не наносимо на територію Вірменії не переходимо, хоча всі можливості для цього є", - зазначив Алієв.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією загострився з 27 вересня 2020 року. Обидві сторони заявляють про значні втрати противника.

При цьому раніше Ільхам Алієв заявив, що військові дії припиняться після того, як вірменські війська покинуть окуповані території Азербайджану.

Крім того, Алієв заявив, що Вірменія намагається втягнути в конфлікт ОДКБ і європейські країни.

Додамо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я можливо, якщо Туреччина припинить брати участь у конфлікті на боці Азербайджану.