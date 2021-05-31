Алгоритм работы Instagram изменят из-за жалоб

Социальная сеть Instagram изменит алгоритм отображения публикаций в разделе Stories. Такое решение было принято после жалоб, что алгоритмы соцсети выдают контент, который не получает ту аудиторию, на которую рассчитан.

"Stories, в которых публикуются посты из ленты, не получают той аудитории, на которую люди рассчитывают, и это не очень хорошо. Со временем мы перейдем к тому, чтобы придавать сообщениям, которыми повторно поделились, такой же приоритет, как и оригинальным Stories", - заявили представители соцсети.

По словам представителей компании, новый алгоритм позволит платформе распространить наиболее важные новости среди более широкой аудитории. Таким образом, Instagram будет в равной степени показывать оригинальный контент, а также ту информацию, которой пользователь поделился с другой страницы.

"Stories, в которых публикуются посты из ленты, не получают той аудитории, на которую люди рассчитывают, и это не очень хорошо", - заявили в компании.