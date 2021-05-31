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Алгоритм роботи Instagram змінять через скарги

Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Instagram змінить алгоритм відображення публікацій в розділі Stories. Таке рішення було прийнято після скарг, що алгоритми соцмережі видають контент, який не отримує ту аудиторію, на яку розрахований.

Про це повідомляє The Financial Times.

"Stories, в яких публікуються пости зі стрічки, не отримують тієї аудиторії, на яку люди розраховують, і це не дуже добре. З часом ми перейдемо до того, щоб надавати повідомленнями, якими повторно поділилися, такий же пріоритет, як і оригінальним Stories", - заявили представники соцмережі.

За словами представників компанії, новий алгоритм дозволить платформі поширити найбільш важливі новини серед більш широкої аудиторії. Таким чином, Instagram буде в рівній мірі показувати оригінальний контент, а також ту інформацію, якою користувач поділився з іншої сторінки.

"Stories, в яких публікуються пости зі стрічки, не отримують тієї аудиторії, на яку люди розраховують, і це не дуже добре", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше Instagram і Facebook дали всім своїм користувачам можливість приховувати лайки під постами.

Крім того, у квітні компанії Facebook взялася за розробку дитячої версії соцмережі Instagram.

Додамо, що соцмережа Instagram заявляла про намір захистити підлітків від повідомлень від дорослих.

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