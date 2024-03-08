Якщо на блокпосту вручають повістку: алгоритм дій і поради юриста

Місця, де саме мають вручати повістки, законами не визначені. Але зупиняти транспорт для вручення повісток представники ТЦК не мать права. Однак часто буває, що автомобіль на блокпостах зупиняє поліція, а тоді до водія підходять представники військкомату.
У інтерв'ю для РБК-Україна юрист юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова розповіла, як варто діяти у таких випадках.
Працівники територіальних центрів комплектування не мають права зупиняти маршрутки і приватні авто.
"Працівники ТЦК і СП мають право вручати повістки в тих місцях, куди мають безперешкодний доступ. В усіх інших місцях, а це не тільки громадський транспорт, а й інше рухоме та нерухоме майно, куди вони не мають безперешкодного доступу або доступ куди їм не надали добровільно – права вручати повістки не мають", – розповідав раніше РБК-Україна юрист юридичної фірми Gracers Сергій Савинський.
Але нерідко буває, що автомобіль на блокпосту зупиняє спершу поліція, але потім підходять представники ТЦК і виписують повістку. Як себе поводити в таких випадках, розповіла Діана Тернова.
В даній ситуації алгоритм дій може бути таким:
Чи передають РАЦСи в ТЦК інформацію про укладання чоловіком шлюбу, як оформити право на відстрочку від служби та як діяти при врученні повістки – читайте відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки на блокпосту.
Також юрист розповів, чому під час воєнного стану військовозобов'язані не можуть змінити місце проживання, як раніше.
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