Если на блокпосту вручают повестку: алгоритм действий и советы юриста

Сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права останавливать маршрутки и частные автомобили.

"Сотрудники ТЦК и СП имеют право вручать повестки в тех местах, куда имеют беспрепятственный доступ. Во всех других местах, а это не только общественный транспорт, но и другое движимое и недвижимое имущество, куда они не имеют беспрепятственный доступ или доступ куда им не предоставили добровольно – права вручать повестки не имеют", – рассказывал ранее РБК-Украина юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский.

Но нередко бывает, что автомобиль на блокпосту останавливает сначала полиция, но затем подходят представители ТЦК и выписывают повестку. Как себя вести в таких случаях, рассказала Диана Тернова.

В данной ситуации алгоритм действий может быть следующим: