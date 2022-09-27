"Альфа" СБУ знищила два танки в Херсонській області (відео)

Українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"ЦСО "А" СБУ нищить російські танки на Херсонському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Спецпризначенцям вдалося ліквідувати один з танків завдяки удару безпілотника-камікадзе.
"Другий російський танк ховався в посадці, але його "демілітаризували" скиданням кумулятивного заряду", - заявили в СБУ.
Нагадаємо, що українським спецпризначенцям вдалося знищити ворожу БМП на передовій у Херсонській області.
Також, бійці "Альфи" за допомогою безпілотників знищили російську бойову машину десанту і бронетранспортер.
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