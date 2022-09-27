"Альфа" СБУ уничтожила два танка в Херсонской области (видео)

Украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
"ЦСО "А" СБУ уничтожает российские танки в Херсонском направлении", - говорится в сообщении.
Спецназовцам удалось ликвидировать один из танков благодаря удару беспилотника-камикадзе.
"Второй российский танк скрывался в посадке, но его "демилитаризовали" сбросом кумулятивного заряда", - заявили в СБУ.
Напомним, что украинским спецназовцам удалось уничтожить вражескую БМП на передовой в Херсонской области.
Также бойцы "Альфы" с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину десанта и бронетранспортер.
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