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"Альфа" СБУ уничтожила вражескую БМП в Херсонской области (видео)

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Украина, Вторник 13 сентября 2022 19:40
"Альфа" СБУ уничтожила вражескую БМП в Херсонской области (видео) Фото: "Альфа" СБУ уничтожила вражескую БМП в Херсонской области ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским спецназовцам удалось уничтожить вражескую БМП на передовой в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Жмем российских оккупантов не только на восточном фронте, но и на Херсонщине", - говорится в заявлении.

Тактической группе сотрудников "Альфа" удалось уничтожить российскую БМП из противотанкового ракетного комплекса. Расстояние до вражеской цели достигало 4,7 километра.

Напомним, что украинские военные уничтожили группу "российских туристов" в Донецкой области.

Также, военные на южном направлении зашли вглубь оккупированной территории и поразили российский БТР.

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