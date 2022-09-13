"Альфа" СБУ уничтожила вражескую БМП в Херсонской области (видео)

Украинским спецназовцам удалось уничтожить вражескую БМП на передовой в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
"Жмем российских оккупантов не только на восточном фронте, но и на Херсонщине", - говорится в заявлении.
Тактической группе сотрудников "Альфа" удалось уничтожить российскую БМП из противотанкового ракетного комплекса. Расстояние до вражеской цели достигало 4,7 километра.
Напомним, что украинские военные уничтожили группу "российских туристов" в Донецкой области.
Также, военные на южном направлении зашли вглубь оккупированной территории и поразили российский БТР.
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