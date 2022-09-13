"Альфа" СБУ знищила ворожу БМП у Херсонській області (відео)

Українським спецпризначенцям вдалося знищити ворожу БМП на передовій у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"Тиснемо російських окупантів не тільки на східному фронті, а й на Херсонщині", - йдеться у заяві.
Тактичній групі співробітників "Альфа" вдалося знищити російську БМП з протитанкового ракетного комплексу. Відстань до ворожої цілі сягала 4,7 кілометра.
Нагадаємо, що українські військові знищили групу "російських туристів" у Донецькій області.
Також, військові на південному напрямку зайшли вглиб окупованої території та уразили російський БТР.
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