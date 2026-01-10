"Альфа" СБУ за четыре года уничтожила техники россиян на более 5 млрд долларов
Центр специальных операций "Альфа" СБУ с начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожил военной техники врага на более 5,5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что за четыре месяца подряд "Альфа" входит в ТОП лидеров Сил безопасности и обороны по количеству российской техники и солдат, уничтоженных дронами. В соответствующем рейтинге спецназовцы Службы безопасности неизменно занимают второе место.
В общем спецназовцы СБУ уничтожили военной техники противника на сумму более 5,5 млрд долларов. И речь только о подтвержденных попаданиях.
В частности, каждый шестой российский танк, пораженный украинскими защитниками на фронте, - это результат работы именно "Альфы". На их счету уже более 1800 уничтоженных танков.
Кроме линии фронта, спецподразделение СБУ эффективно применяет дальнобойные дроны для поражения вражеских объектов в глубоком тылу - военных аэродромов, складов и НПЗ.
Напомним, Центр специальных операций "Альфа" СБУ объявил отбор в команду противовоздушной обороны.
Спецназовцы "Альфы" уже имеют высокий уровень опыта в защите украинского неба и готовы передать его другим.
Предусматриваются следующие задачи:
- работа с современными системами противовоздушной обороны;
- мониторинг воздушной ситуации и перехват целей;
- фиксация результатов и анализ эффективности действий.
СБУ предлагает:
- контракт или мобилизацию;
- лучшую подготовку и современное снаряжение;
- службу в подразделении с боевым опытом.
Для того, чтобы участвовать в отборе, необходимо заполнить анкету по ссылке. Также больше об отборе можно узнать по номеру 4444.