В Альфа-банке Украины говорят, что арест активов Фридмана не повлияет на их работу и клиентов

Арест активов российского миллиардера Михаила Фридмана не повлияет на работу Альфа-Банка Украина. Клиенты также не почувствуют последствий от этого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Альфа-Банка Украина.

В пресс-службе подтвердили, что суд наложил арест на счета с ценными бумагами холдинговой компании ABHU, которая владеет 42,4% акций Альфа-Банка Украина.

"Арест счетов никак не влияет на функционирование Альфа-Банка Украина и не имеет никаких последствий для клиентов. Еще раз обращаем внимание, что деньги не выводились, а заводились на холдинговые компании, счета которых открыты в Альфа-Банке Украина", - отметили в пресс-службе финучреждения.

Сейчас, как отметили в пресс-службе, Альфа-Банк Украина работает в штатном режиме, в законодательном поле и в соответствии с требованиями НБУ.