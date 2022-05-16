В Альфа-Банку Україна кажуть, що арешт активів Фрідмана не вплине на їхню роботу та клієнтів

Арешт активів російського мільярдера Михайла Фрідмана не вплине на роботу Альфа-Банку Україна. Клієнти також не відчують наслідків від цього рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Альфа-Банку Україна.

У прес-службі підтвердили, що суд наклав арешт на рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій Альфа-Банку Україна.

"Арешт рахунків ніяк не впливає на функціонування Альфа-Банку Україна та не має жодних наслідків для клієнтів. Ще раз звертаємо увагу, що гроші не виводилися, а заводилися на холдингові компанії, рахунки яких відкрито в Альфа-Банку Україна", - наголосили у прес-службі фінустанови.

Наразі, як зазначили у прес-службі, Альфа-Банк Україна працює у штатному режимі, у законодавчому полі та відповідно до вимог НБУ.