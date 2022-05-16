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В Альфа-банке Украины говорят, что арест активов Фридмана не повлияет на их работу и клиентов

Новина українською →
Украина, Понедельник 16 мая 2022 21:16
В Альфа-банке Украины говорят, что арест активов Фридмана не повлияет на их работу и клиентов Фото: Альфа-Банк продолжит работать, несмотря на арест активов Фридмана (facebook.com/AlfaBankUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий, Ростислав Шаправский

Арест активов российского миллиардера Михаила Фридмана не повлияет на работу Альфа-Банка Украина. Клиенты также не почувствуют последствий от этого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Альфа-Банка Украина.

В пресс-службе подтвердили, что суд наложил арест на счета с ценными бумагами холдинговой компании ABHU, которая владеет 42,4% акций Альфа-Банка Украина.

"Арест счетов никак не влияет на функционирование Альфа-Банка Украина и не имеет никаких последствий для клиентов. Еще раз обращаем внимание, что деньги не выводились, а заводились на холдинговые компании, счета которых открыты в Альфа-Банке Украина", - отметили в пресс-службе финучреждения.

Сейчас, как отметили в пресс-службе, Альфа-Банк Украина работает в штатном режиме, в законодательном поле и в соответствии с требованиями НБУ.

Напомним, украинский суд наложил арест на активы Фридмана в размере 12,4 млрд гривен.

Добавим, российский олигарх Фридман попал под западные санкции, после чего призвал российское руководство прекратить войну против Украины.

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Альфа-Банк Михаил Фридман
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