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В Альфа-Банку Україна кажуть, що арешт активів Фрідмана не вплине на їхню роботу та клієнтів

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 21:16
В Альфа-Банку Україна кажуть, що арешт активів Фрідмана не вплине на їхню роботу та клієнтів Фото: Альфа-Банк продовжить працювати, попри арешт активів Фрідмана (facebook.com/AlfaBankUkraine)
Автор: Дмитро Левицький, Ростислав Шаправський

Арешт активів російського мільярдера Михайла Фрідмана не вплине на роботу Альфа-Банку Україна. Клієнти також не відчують наслідків від цього рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Альфа-Банку Україна.

У прес-службі підтвердили, що суд наклав арешт на рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій Альфа-Банку Україна.

"Арешт рахунків ніяк не впливає на функціонування Альфа-Банку Україна та не має жодних наслідків для клієнтів. Ще раз звертаємо увагу, що гроші не виводилися, а заводилися на холдингові компанії, рахунки яких відкрито в Альфа-Банку Україна", - наголосили у прес-службі фінустанови.

Наразі, як зазначили у прес-службі, Альфа-Банк Україна працює у штатному режимі, у законодавчому полі та відповідно до вимог НБУ.

Нагадаємо, український суд наклав арешт на активи Фрідмана у розмірі 12,4 млрд гривень.

Додамо, російський олігарх Фрідман потрапив під західні санкції, після чого закликав російське керівництво припинити війну проти України.

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Альфа-Банк Михаил Фридман
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