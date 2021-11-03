UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский направил в Раду представление о назначении нового министра обороны

Автор: Сергей Пышкин

Бывший министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников покинул пост первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Зеленский направил представление о назначении его новым министром обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

"В Верховную раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины", - пишет Мельничук.

Что известно об Алексее Резникове

  • с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам производства самоуправляющихся полномочий;
  • 18 сентября 2019 года - президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в ТКГ;
  • 4 марта 2020 года был назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что министр обороны Андрей Таран ушел в отставку.

В то же время, после того как Резников покинул пост первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ - вероятно, что его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, народному депутату Александру Мережко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныУкраина