RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський направив в Раду подання про призначення нового міністра оборони

Автор: Сергій Пишкін

Колишній міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков покинув посаду першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі. Зеленський надав подання про назначення його новим міністром оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

"До Верховної ради України надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України", - пише Мельничук.

Що відомо про Олексія Резнікова

  • з квітня 2016 року по вересень 2018 року - заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань провадження самоврядних повноважень;
  • 18 вересня 2019 року - президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у ТКГ;
  • 4 березня 2020 року - був призначений на посаду віце-прем‘єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що міністр оборони Андрій Таран пішов у відставку.

Водночас, після того як Резніков покинув посаду першого заступника голови української делегації в ТКГ - ймовірно, що його обов'язки перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука і заступника, народного депутата Олександра Мережка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМіністерство оборони УкраїниУкраїна