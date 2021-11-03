Зеленський направив в Раду подання про призначення нового міністра оборони

Колишній міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков покинув посаду першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі. Зеленський надав подання про назначення його новим міністром оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.
"До Верховної ради України надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України", - пише Мельничук.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що міністр оборони Андрій Таран пішов у відставку.
Водночас, після того як Резніков покинув посаду першого заступника голови української делегації в ТКГ - ймовірно, що його обов'язки перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука і заступника, народного депутата Олександра Мережка.