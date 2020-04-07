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В Олександрівській лікарні Києва помер хворий COVID-19

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 10:25
В Олександрівській лікарні Києва помер хворий COVID-19
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Ляшка, даний випадок ще не увійшов в офіційну статистику

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер перший пацієнт з діагнозом коронавірусна хвороба. Про це він розповів під час брифінгу.

За його словами, цей випадок ще не увійшов у загальну статистику.

Крім того, головний лікар лікарні Людмила Антоненко зазначила, що протягом усього лікування пацієнт був важкий.

"На жаль, ми втратили пацієнта. За його життя ми боролися останні кілька тижнів. Протягом усього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ і ЕКМО", - повідомила головний лікар.

Крім того, за її словами, у другого пацієнта, який перебуває на ЕКМО, стан нестабільний, важкий.

"Зараз триває ЕКМО. Сподіваємося на краще і виконуємо свою роботу", - зазначила головний лікар.

За даними Антоненко, зараз в Олександрівській клінічній лікарні перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 з підтвердженим коронавірусом, 20 - з підозрою, 4 - у реанімації, 1 - на ЕКМО.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Так, станом на ранок 7 квітня в Україні померли 45 пацієнтів, хворих коронавірусною інфекцією.

Як писало РБК-Україна, найбільше випадків захворювання коронавірусом зареєстровано в Києві.

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