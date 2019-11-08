ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Александрийский Патриархат фактически признал ПЦУ

Новости » Общество     08.11.2019 - 12:41
Александрийский Патриархат фактически признал ПЦУ
Фото: Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II (facebook.com/yevstr)

Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, которые признают автокефалию ПЦУ

Александрийский Патриархат фактически признал автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

Сообщается, что 8 ноября Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила в храме в его честь в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.

Официальное сообщение ожидается позже.

"Достоверность информации подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение", - написал Зоря.

Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, которые признают автокефалию Православной Церкви Украины.

Александрийский Патриархат фактически признал ПЦУ

Відеозапис з сьогоднішньої літургії, очолюваної Папою і Патріархом Олександрійським і всієї Африки Феодором ІІ: На...

Опубліковано Євстратієм Зорею Пʼятниця, 8 листопада 2019 р.

Напомним, 19 октября, Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины.

РБК-Украина сообщало, что Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) не изменила позицию по Православной церкви Украины, и фактически подтвердила отказ в ее признании.

Польская церковь отказалась признавать ПЦУ Греческая церковь отправила официальное письмо о признании ПЦУ
Новости Украины церковьПЦУАвтокефалия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь