Александрийский Патриархат фактически признал ПЦУ

Фото: Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II (facebook.com/yevstr)

Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, которые признают автокефалию ПЦУ

Александрийский Патриархат фактически признал автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

Сообщается, что 8 ноября Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила в храме в его честь в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.

Официальное сообщение ожидается позже.

"Достоверность информации подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение", - написал Зоря.

Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, которые признают автокефалию Православной Церкви Украины.

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