"Олександрія" не може вилетіти на матч Ліги Європи через погодні умови

Фото: гравці "Олександрії" чекають на виліт (twitter.com/FCO1948)

Очікується, що виліт відбудеться о 14:00

Український футбольний клуб "Олександрії" через складні погодні умови не може вилетіти до Франції, де команді належить провести матч третього туру групового етапу Ліги Європи проти "Сент-Етьєна". Про це повідомляється в офіційному Twitter олександрійської команди.

Рейс затримали на чотири години через сильний туман. Згідно з даними табло аеропорту "Борисполя", виліт очікується о 14:00.

Из-за сильного тумана в аэропорту "Борисполь" наш рейс задерживается pic.twitter.com/7ShxK4YEGS — ФК ”Александрия” (@FCO1948) October 23, 2019

Зазначимо, вже кілька днів над Києвом фіксують смог. Основними причинами називають погодні умови та спалення сухої трави й опалого листя жителями прилеглих до столиці районів.

Поєдинок "Сент-Етьєн" - "Олександрія" має відбутися на стадіоні "Жоффруа Гішар" 24 жовтня, початок - о 19:55 за київським часом.

Після двох стартових турів "Олександрія" разом з бельгійським "Гентом" мають по одному очку в групі I Ліги Європи. Інші учасники квартету "Сент-Етьєнн" і "Вольфсбург" мають по чотири пункти.

У першій грі український клуб поступився на виїзді німецькій команді (1:3), після чого у Львові зіграв внічию з бельгійцями (1:1).