Александрия - Вольфсбург: где смотреть матч

"Александрия" проведет домашний матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсбурга". По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является немецкий клуб.

28 ноября 19:55

Львов, "Арена Львов"

Матч 5 тура Лиги Европы, в котором встретятся "Александрией" и "Вольфсбургом", состоится на стадионе "Арена Львов" в четверг, 28 ноября.

Прямая трансляция поединка состоится на телеканале "Футбол 2". Время начала игры - 19:55 по киевскому времени.

Подопечные Владимира Шарана после четырех туров Лиги Европы набрали 3 очка и отстают от второй строчки на 2 балла. На второй позиции находится именно "Вольфсбург", а потому "Александрии" важно обыграть немецкую команду с как можно большим счетом.

На данный момент уже пять клубов досрочно вышли в плей-офф турнира. Ими стали английский "Манчестер Юнайтед", каталонский "Эспаньол", испанская "Севилья", швейцарский "Базель" и шотландский "Селтик".