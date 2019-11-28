Олександрія - Вольфсбург: де дивитися матч

"Олександрія" проведе домашній матч в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти "Вольфсбурга". На думку букмекерів, фаворитом даного протистояння є німецький клуб.

28 листопада 19:55

Львів, "Арена Львів"

Матч 5 туру Ліги Європи, в якому зустрінуться "Олександрією" та "Вольфсбургом", відбудеться на стадіоні "Арена Львів" у четвер, 28 листопада.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться на телеканалі "Футбол 2". Час початку гри - 19:55 за київським часом.

Підопічні Володимира Шарана після чотирьох турів Ліги Європи набрали 3 очки і відстають від другого рядка на 2 бали. На другій позиції знаходиться саме "Вольфсбург", а тому "Олександрії" важливо обіграти німецьку команду з якомога більшим рахунком.

На даний момент вже п'ять клубів достроково вийшли в плей-офф турніру. Ними стали англійський "Манчестер Юнайтед", каталонський "Еспаньол", іспанська "Севілья", швейцарський "Базель" і шотландський "Селтік".