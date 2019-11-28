Александрия - Вольфсбург: прогноз букмекеров

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" сыграет с немецким "Вольфсбургом". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

28 ноября 19:55

Львов, "Арена Львов"

Букмекеры считают немецкий клуб фаворитом этого противостояния. Победа "Вольфсбурга" оценивается коэффициентом 1,64, на успех "Александрии" дается коэффициент 5,30, ничья - 4,30.

Встреча команд в первом круге завершилась уверенной победой "волков" со счетом 3:1. "Александрия" сохраняет шансы выйти в плей-офф.

Подопечные Владимира Шарана после четырех туров Лиги Европы набрали 3 очка и отстают от второй строчки на 2 балла. На второй позиции находится именно "Вольфсбург", а потому "Александрии" важно обыграть немецкую команду с как можно большим счетом.

Ничья сохранит минимальные шансы для украинского клуба на еврокубковую весну. Поражение будет означать конец турнирным перспективам в текущем сезоне.

На данный момент уже пять клубов досрочно вышли в плей-офф турнира. Ими стали английский "Манчестер Юнайтед", каталонский "Эспаньол", испанская "Севилья", швейцарский "Базель" и шотландский "Селтик".