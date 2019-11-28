Олександрія - Вольфсбург: прогноз букмекерів

В рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи "Олександрія" зіграє з німецьким "Вольфсбургом". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

28 листопада 19:55

Львів, "Арена Львів"

Букмекери вважають німецький клуб фаворитом цього протистояння. Перемога "Вольфсбурга" оцінюється коефіцієнтом 1,64, на успіх "Олександрії" дається коефіцієнт 5,30, нічия - 4,30.

Зустріч команд в першому колі завершилася впевненою перемогою "вовків" з рахунком з рахунком 3:1. "Олександрія" зберігає шанси вийти в плей-офф.

Підопічні Володимира Шарана після чотирьох турів Ліги Європи набрали 3 очки і відстають від другого рядка на 2 бали. На другій позиції знаходиться саме "Вольфсбург", а тому "Олександрії" важливо обіграти німецьку команду з якомога більшим рахунком.

Нічия збереже мінімальні шанси для українського клубу на єврокубкову весну. Поразка означатиме кінець турнірним перспективам в поточному сезоні.

На даний момент вже п'ять клубів достроково вийшли в плей-офф турніру. Ними стали англійський "Манчестер Юнайтед", каталонський "Еспаньол", іспанська "Севілья", швейцарський "Базель" і шотландський "Селтік".