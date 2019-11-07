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Александрия - Сент-Этьен: анонс матча

Новости » Спорт     07.11.2019 - 12:27
Александрия - Сент-Этьен: анонс матча
Фото: "Сент-Этьен" - "Александрия" (asse.fr)

Готовимся к противостоянию 4 тура группового этапа Лиги Европы

"Александрия" дома проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Сент-Этьена". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают французскую команду фаворитом встречи. В предыдущем туре команды разошлись ничьей.

7 ноября 22:00
Львов, "Арена Львов"

"Сент-Этьен" и "Александрия" две недели назад сыграли во Франции вничью и намерены одержать первую победу в группе. У обоих клубов по два очка после трех матчей, тогда как у занимающих первое и второе места "Вольфсбурга" и "Гента" по пять.

Дебютанты группового этапа из Александрии сначала уступили на выезде "Вольфсбургу" (1:3), после чего добились домашней ничьей с "Гентом" (1:1). В третьем туре на "Жоффруа Гишар" украинский клуб вновь сыграл со счетом 1:1, причем оба гола забил бразильский защитник "Сент-Этьена" Габриэл Силва.

Французы стартовали с гостевого поражения от "Гента" (2:3), а затем поделили дома очки с "Вольфсбургом" (1:1). После второго тура в клубе сменился главный тренер - вместо Гислена Прентана пришел Клод Пюэль.

В перерыве между играми в Лиге Европы команды успешно отыграли во внутренних чемпионатах. "Александрия" отобрала очки у лидера чемпионата Украины "Шахтера" (0:0), добыли путевку в четвертьфинал Кубка Украины против "Зари" и уверенно обыграла "Мариуполь" (3:1). Французы добыли победу и сыграли вничью в Лиге 1.

Для продолжения борьбы за место в плей-офф подопечным Шарана необходимо выиграть у гостей из Франции.

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