Олександрія - Сент-Етьєн: анонс матчу

Фото: "Сент-Етьєн" - "Олександрія" (asse.fr)

Готуємося до протистояння 4 туру групового етапу Ліги Європи

"Олександрія" вдома проведе матч четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають французьку команду фаворитом зустрічі.

7 листопада 22:00

Львів, "Арена Львів"

"Сент-Етьєн" і "Олександрія" два тижні тому зіграли у Франції внічию і мають намір здобути першу перемогу в групі. У обох клубів по два очки після трьох матчів, тоді як у "Вольфсбурга" і "Гента", що займають перше і друге місця, по п'ять.

Дебютанти групового етапу з Олександрії спочатку поступилися на виїзді "Вольфсбургу" (1:3), після чого добилися домашньої нічиєї з "Гентом" (1:1). У третьому турі на "Жоффруа Гишар" український клуб знову зіграв з рахунком 1:1, причому обидва голи забив бразильський захисник "Сент-Етьєна" Габріел Сілва.

Французи стартували з гостьової поразки від "Гента" (2:3), а потім поділили вдома окуляри з "Вольфсбургом" (1:1). Після другого туру в клубі змінився головний тренер - замість Гіслен Прентан прийшов Клод Пюель.

Розсудить матч бригада арбітрів із Португалії на чолі з Жоау Піньейру. Асистенти: Бруну Родрігеш, Алвару Мешкіта; четвертий арбітр: Жорж Соуза