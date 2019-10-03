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Александрия - Гент: где смотреть матч

Новости » Спорт    03.10.2019 - 16:31
Александрия - Гент: где смотреть матч
Фото: тренировка "Александрии" перед матчем с "Гентом" (fco.com.ua)

Где и когда начнется поединок 2 тура группового раунда Лиги Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют "Александрия" и "Гент". По мнению букмекеров, фаворитом матча является бельгийский клуб.

3 октября 19:55
Львов, стадион "Арена Львов"

Во Львове на одноименной арене в четверг, 3 октября, состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором встретятся украинский и бельгийский клубы.

На территории Украины в прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале "Футбол 1". Время начала матча - 19:55 по киевскому времени.

Рассудит матч бригада арбитров из Дании во главе с Йенсом Мое.

Напомним, подопечные Владимира Шарана дебютировали в групповом этапе турнира с поражения от "Вольфсбурга" - 1:3. Первый гол украинского клуба в основной сетке еврокубкового турнира забил Евгений Банада.

Бельгийцы в стартовом туре обеспечили себе победу над "Сент-Этьеном" со счетом 3:2.

После первого тура александрийская команда пока идет на последнем месте в турнирной таблице, а "Гент" расположился на второй строчке группы I.

"Александрия" занимает четвертое место в украинской Премьер-лиге, "Гент" находится на третьей позиции в чемпионате Бельгии.

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