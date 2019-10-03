Александрия - Гент: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок 2 тура группового раунда Лиги Европы
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют "Александрия" и "Гент". По мнению букмекеров, фаворитом матча является бельгийский клуб.
3 октября 19:55
Львов, стадион "Арена Львов"
Во Львове на одноименной арене в четверг, 3 октября, состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором встретятся украинский и бельгийский клубы.
На территории Украины в прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале "Футбол 1". Время начала матча - 19:55 по киевскому времени.
Рассудит матч бригада арбитров из Дании во главе с Йенсом Мое.
Поединок #АлександрияГент будут обслуживать арбитры из Дании во главе с Йенсе Моеhttps://t.co/KJwZ8V5HTI pic.twitter.com/zlplNnN3ZN— ФК ”Александрия” (@FCO1948) September 30, 2019
Напомним, подопечные Владимира Шарана дебютировали в групповом этапе турнира с поражения от "Вольфсбурга" - 1:3. Первый гол украинского клуба в основной сетке еврокубкового турнира забил Евгений Банада.
Бельгийцы в стартовом туре обеспечили себе победу над "Сент-Этьеном" со счетом 3:2.
После первого тура александрийская команда пока идет на последнем месте в турнирной таблице, а "Гент" расположился на второй строчке группы I.
"Александрия" занимает четвертое место в украинской Премьер-лиге, "Гент" находится на третьей позиции в чемпионате Бельгии.