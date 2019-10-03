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Александрия - Гент: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    03.10.2019 - 12:34
Александрия - Гент: прогноз букмекеров
Фото: тренировка "Александрии" перед матчем с "Гентом" (fco.com.ua)

Специалисты считают фаворитом бельгийский клуб

"Александрия" и "Гент" сыграют в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

3 октября 19:55
Львов, стадион "Арена Львов"

Букмекерские компании уверены в победе "Гента". Триумф подопечных Йессо Торупа оценивают в 1,75, тогда как на успех "Александрии" можно поставить с коэффициентом 4,75. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,80.

Встреча состоится 3 октября на стадионе "Арена Львов" и начнется в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, подопечные Владимира Шарана дебютировали в групповом этапе турнира с поражения от "Вольфсбурга" - 1:3. Первый гол украинского клуба в основной сетке еврокубкового турнира забил Евгений Банада.

Бельгийцы в стартовом туре обеспечили себе победу над "Сент-Этьеном" со счетом 3:2.

После первого тура александрийская команда пока идет на последнем месте в турнирной таблице, а "Гент" расположился на второй строчке группы I.

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