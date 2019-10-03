Олександрія - Гент: де дивитися матч

Фото: тренування "Олександрії" перед матчем з "Гентом" (fco.com.ua)

Де і коли почнеться поєдинок 2 туру групового раунду Ліги Європи

У матчу другого туру групового етапу Ліги Європи зіграють "Олександрія" і "Гент". На думку букмекерів, фаворитом матчу є бельгійський клуб.

3 жовтня 19:55

Львів, стадіон "Арена Львів"

У Львові на одноіменній арені у четвер, 3 жовтня, відбудеться матч другого туру Ліги Європи, в якому зустрінуться український і бельгійський клуби.

На території України у прямому ефірі гру можна буде подивитися на каналі "Футбол 1". Час початку матчу - 19:55 за київським часом.

Розсудить матч бригада арбітрів із Данії на чолі з Єнсом Моє.

Поединок #АлександрияГент будут обслуживать арбитры из Дании во главе с Йенсе Моеhttps://t.co/KJwZ8V5HTI pic.twitter.com/zlplNnN3ZN — ФК ”Александрия” (@FCO1948) September 30, 2019

Нагадаємо, підопічні Володимира Шарана дебютували в груповому етапі турніру з поразки від "Вольфсбурга" - 1: 3. Перший гол українського клубу в основній сітці єврокубкового турніру забив Євген Банада.

Бельгійці в стартовому турі забезпечили собі перемогу над "Сент-Етьєном" з рахунком 3:2.

Після першого туру олександрійська команда поки йде на останньому місці в турнірній таблиці, а "Гент" розташувався на другій сходинці групи I.

"Олександрія" посідає четверте місце в українській Прем'єр-лізі, "Гент" знаходиться на третій позиції в чемпіонаті Бельгії.