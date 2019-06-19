"Альбасете" хочет сохранить Зозулю в команде

"Альбасете" начал переговоры по новому контракту с нападающим Романом Зозулей. Об этом сообщает El Digital de Albacete.

Украинец, контракт которого истекает 30 июня, уже попрощался с партнерами по команде и отправился в отпуск, однако руководство испанского клуба хочет сохранить форварда. В данный момент 29-летний игрок раздумывает над новым, существенно улучшенным предложением клуба.

Издание отмечает интерес киевского "Динамо" и то, что Зозуле и его семье нравится такой вариант продолжения карьеры.

В минувшем сезоне нападающий провел 37 поединков в футболке "белых", забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский отказался продлевать соглашение с "Генком" и собирается летом покинуть бельгийскую команду.