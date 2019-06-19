"Альбасете" хоче зберегти Зозулю в команді

"Альбасете" почав переговори щодо нового контракту з нападником Романом Зозулею. Про це повідомляє El Digital de Albacete.

Українець, контракт якого закінчується 30 червня, вже попрощався з партнерами по команді і відправився у відпустку, однак керівництво іспанського клубу хоче зберегти форварда. В даний момент 29-річний гравець роздумує над новою, істотно поліпшеною пропозицією клубу.

Видання зазначає інтерес київського "Динамо" і те, що Зозулі та його родині подобається такий варіант продовження кар'єри.

Минулого сезону нападник провів 37 поєдинків у футболці "білих", забивши 11 голів і віддавши 2 результативні передачі.

Нагадаємо, український півзахисник Руслан Малиновський відмовився продовжувати угоду з "Генком" і збирається влітку покинути бельгійську команду.