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"Альбасете" хочет сохранить Зозулю в команде

Новости » Спорт    19.06.2019 - 11:33
"Альбасете" хочет сохранить Зозулю в команде
Фото: Роман Зозуля (twitter.com/albacetebpsad)

Испанский клуб предложил украинцу новый контракт

"Альбасете" начал переговоры по новому контракту с нападающим Романом Зозулей. Об этом сообщает El Digital de Albacete.

Украинец, контракт которого истекает 30 июня, уже попрощался с партнерами по команде и отправился в отпуск, однако руководство испанского клуба хочет сохранить форварда. В данный момент 29-летний игрок раздумывает над новым, существенно улучшенным предложением клуба. 

Издание отмечает интерес киевского "Динамо" и то, что Зозуле и его семье нравится такой вариант продолжения карьеры.

В минувшем сезоне нападающий провел 37 поединков в футболке "белых", забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский отказался продлевать соглашение с "Генком" и собирается летом покинуть бельгийскую команду.

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