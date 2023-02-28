У вівторок, 28 лютого, в Албанії сталися два землетруси поспіль, магнітуда одного з них склала 4 бали за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
Землетрус стався о 17:43 за місцевим часом (18:43 за Києвом). Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 29 км від міста Ельбасан і за 10 км від міста Люсня. Осередок залягав на глибині п'яти кілометрів.
При цьому через пів години в Албанії стався ще один землетрус. Його магнітуда становила 2,6 бала за шкалою Ріхтера.
Цього разу епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 85 км від міста Ельбасан і за 17 км від міста Чаровода. Осередок залягав на глибині двох кілометрів.
Інформація про жертви та руйнування не надходила.
Нагадаємо, напередодні у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бала.
Крім того, 27 лютого в турецькій провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви.
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