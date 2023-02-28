В Албании произошло два землетрясения подряд

Землетрясение произошло в 17:43 по местному времени (18:43 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 29 км от города Эльбасан и в 10 км от города Люсня. Очаг залегал на глубине пяти километров.

При этом через полчаса в Албании произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 2,6 баллов по шкале Рихтера.

На этот раз эпицентр подземных толчков располагался в 85 км от города Эльбасан и в 17 км от города Чаровода. Очаг залегал на глубине двух километров.