У вівторок, 28 лютого, в Албанії сталися два землетруси поспіль, магнітуда одного з них склала 4 бали за шкалою Ріхтера.

Землетрус стався о 17:43 за місцевим часом (18:43 за Києвом). Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 29 км від міста Ельбасан і за 10 км від міста Люсня. Осередок залягав на глибині п'яти кілометрів.

При цьому через пів години в Албанії стався ще один землетрус. Його магнітуда становила 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Цього разу епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 85 км від міста Ельбасан і за 17 км від міста Чаровода. Осередок залягав на глибині двох кілометрів.

Інформація про жертви та руйнування не надходила.