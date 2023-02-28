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В Албании произошло два землетрясения подряд

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Вторник 28 февраля 2023 20:54
В Албании произошло два землетрясения подряд Фото: В Албании произошло два землетрясения подряд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 28 февраля, в Албании произошли два землетрясения подряд, магнитуда одного из них составила 4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло в 17:43 по местному времени (18:43 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 29 км от города Эльбасан и в 10 км от города Люсня. Очаг залегал на глубине пяти километров.

При этом через полчаса в Албании произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 2,6 баллов по шкале Рихтера.

На этот раз эпицентр подземных толчков располагался в 85 км от города Эльбасан и в 17 км от города Чаровода. Очаг залегал на глубине двух километров.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В Албании произошло два землетрясения подряд

Напомним, накануне во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.

Кроме того, 27 февраля в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате мощных толчков есть разрушения и жертвы.

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