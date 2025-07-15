В Албанії під час відпочинку загинула українка: у МЗС розкрили деталі

Як повідомили в МЗС, 11 липня на "гарячу лінію посольства України в Албанії надійшла інформація про смерть громадянки України 1983 року народження.

"За інформацією родичів, померла приїхала в Албанію з туристичною метою. Смерть громадянки настала через нещасний випадок на воді. Прийнято рішення про перевезення тіла в Україну", - повідомили в МЗС.

Наразі консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України. Справа перебуває на контролі установи.

Що передувало

Сьогодні у мережі поширилась інформація про те, що в Албанії загинула громадянка України. За даними місцевих ЗМІ, жінка разом з двома доньками відпочивала в албанському місті Вльора. Родина пішла купатися в море, коли це було небезпечно.

У якийсь момент одна з доньок жінки почала тонути, тож вона почала її рятувати. Ситуація на воді була серйозною - жінка не змогла витягти дитину з води та загинула сама. Донька загиблої потрапила до реанімації, її стан важкий.