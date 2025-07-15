В Албании во время отдыха погибла украинка: в МИД раскрыли детали

В Албании во время отдыха на море погибла гражданка Украины. Произошел несчастный случай.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в Министерстве иностранных дел.
Как сообщили в МИД, 11 июля на "горячую линию" посольства Украины в Албании поступила информация о смерти гражданки Украины 1983 года рождения.
"По информации родственников, умершая приехала в Албанию с туристической целью. Смерть гражданки наступила из-за несчастного случая на воде. Принято решение о перевозке тела в Украину", - сообщили в МИД.
Сейчас консульское должностное лицо оказывает помощь в репатриации тела умершей гражданки Украины. Дело находится на контроле учреждения.
Сегодня в сети распространилась информация о том, что в Албании погибла гражданка Украины. По данным местных СМИ, женщина вместе с двумя дочерьми отдыхала в албанском городе Влера. Семья пошла купаться в море, когда это было опасно.
В какой-то момент одна из дочерей женщины начала тонуть, поэтому она начала ее спасать. Ситуация на воде была серьезной - женщина не смогла вытащить ребенка из воды и погибла сама. Дочь погибшей попала в реанимацию, ее состояние тяжелое.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Закарпатье нашли тело мужчины, который пытался незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию.
Также мы писали о том, как зимой сразу пятеро детей провалились под лед в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.